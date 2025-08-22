İzmir Enternasyonal Fuarı, 29 Ağustos’ta

İEF LANSANIYOR

İzmir, ‘Fuar Şehrin Kalbinde’ sloganıyla 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında 94’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) lansman toplantısı düzenlendi. Fuarın açılışı geçit töreni ile yapılacak ve çeşitli konserler ile etkinliklere ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Lansman toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve fuar sponsorları katıldı.

FUARIN ÖNEMİ VE YENİLİKLERİ

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İEF, İzmir’in simge organizasyonlarından biri. Geçen yıl bu fuarı, yeni bir kimliğe büründürmemiz gerektiğini ama eskiden gelen geleneksel fuar anılarını koruyarak bunu yapmamız gerektiğini söyledim. Mümkün olan en yoğun organizasyonu hazırlamaya çalıştık” dedi. Başkan Tugay, “Bu yıl sloganımız ‘Fuar Şehrin Kalbinde’ oldu. Değerlerimizi koruyarak, hatıralarımızı canlandırarak ama sadece ticaret ve kültür değil sanatın, eğlencenin, sosyal organizasyonların, sporun merkezi olarak gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül’ün 103’üncü yılında fuar yapılacak. Yurt dışında birçok ülke ve şehir yer alacak, Balkanlılar Halk Dansları Festivali’nin de ev sahipliğini üstlenecek.

KÜLTÜRPARK’TA YENİ DÖNEM

Başkan Tugay, Kültürpark’ı canlandırmak için yürütülen çalışmalardan bahsetti. “1939 yılında inşa edilmiş, ancak atıl durumda olan müze binasını restore ettik ve sanat galerisi olarak ziyarete açıyoruz. Resim heykel müzesi olarak kullanılan bina ise modern kütüphaneye dönüştürülüyor.” dedi. Ayrıca, Göl Gazinosu’nun tamamlandığını ve kapalı alanda mutfak müzesi olarak hizmet vereceğini açıkladı. Tugay, “Biz de güzel bir geçit töreni düzenleyerek bu seneden itibaren başlatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu görsel bir şova dönüşecek.” şeklinde konuştu.

EĞLENCE PARKI İHTİYACI

Lunaparkın kaldırılması hakkında görüşlerini paylaşan Tugay, “Lunapark’ın yerleştiği alan Lunapark olarak tanımlanan bir alan değil. Orası normalde Lunapark olmamalı. Belli özel günler dışında ziyaretçisi azdı. Bizce bunun nedeni eskimiş ve modası geçmiş aletlerdi. Çok daha iyi eğlence parkını hak ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, 20 yılı aşkın süredir fuarcılığa emek verdiğini belirtti ve “94 yıldır fuar demek, İEF demek. Fuar demek, İzmir demek. 7’den 77’ye herkese hitap edecek dolu dolu 12 günlük program hazırladık.” dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise İzmir’in sadece bir şehir olmadığını, tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Fuar giriş ücreti tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. Her gün saat 16.00 – 23.00 arasında fuar ziyaret edilebilecek.