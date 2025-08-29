İzmir Enternasyonal Fuarı Açıldı

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle “şehrinde kalbinde” sloganıyla bu yıl 94’üncüsünü gerçekleştirdiği İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İEF’nin Türkiye’nin ilk uluslararası fuarı olma özelliğini taşıdığını ve 94 yıllık köklü geçmişiyle önemli bir marka olduğunu bildirdi. Ağar, bu yılki etkinliğin onur konuğunun kardeş ülke Bosna Hersek olduğunu belirtti. “Tarih boyunca gönül coğrafyamızın en önemli köprülerinden biri olan Bosna Hersek, kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle ve beşeri yönüyle ülkemizle derin bağlara sahip.” diyen Ağar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını ve bunu artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

GÜÇLÜ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ağar, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iş birliğinin İEF sayesinde daha da güçleneceğine inandığını belirtti. Dünya ekonomisindeki belirsizliklere dikkat çeken Ağar, Türkiye’nin bölgesel iş birliği ve dayanışmayı önceliklendirdiğini söyledi. “Bu tür zorlu dönemlerden ülkemizi ekonomik anlamda en avantajlı şekilde çıkarmanın yegane yolu, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmekten geçiyor.” şeklinde konuşan Ağar, son çeyreklerde Türkiye ekonomisinin büyüme performansını sürdürdüğünü vurguladı. Ayrıca, mal ihracatının tarihi bir seviyeye, 270 milyar dolara ulaştığını ve yılsonunda toplam ihracatın 390 milyar doları aşmasını hedeflediklerini aktardı.

İEF’NİN ÖNEMİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, fuarı düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, İEF’nin İzmirliler için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi. Tugay, “Biz iyiliği, dostluğu, barışı ve umudu bir araya gelerek kurabileceğimizi düşünüyoruz.” diyerek fuarın sadece ticaret değil, aynı zamanda dostluk ve coşku ortamı sunduğunu belirtti. Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç de İEF’nın çok yönlü iş birliğinin ve kültürel etkileşimin sembolü haline geldiğini vurguladı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

ETKİNLİKLER VE KÜLTÜREL PAYLAŞIM

9 Eylül’e kadar Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, onur konuğu Bosna Hersek’e ait gastronomi, el sanatları ve kültürel ürünler gibi geniş etkinlik yelpazesine sahip. Fuar boyunca sanatçılar, 12 gün boyunca Çim Konserleri adı altında performans sergileyerek konukları eğlendirecek. Ayrıca, birçok kültürel, sanatsal, spor, gastronomi ve çocuk etkinlikleri de düzenlenecek. Bu etkinliklerle fuar, hem ticari hem de kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.