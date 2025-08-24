İzmir, Foça’da kaza: 4 yaralı

OTOMOBİL KAZASINDA YARALILAR VAR

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. 26 yaşındaki S.D. yönetimindeki 35 BJJ 424 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi’nde bulunan Oruç Reis Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından karşı şeride geçerek 48 yaşındaki S.D.Ö. yönetimindeki 06 GE 4930 plakalı araçla çarpıştı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle S.D.Ö. ile birlikte yolcular A.Ö. (16), Z.K.Ç. (26) ve 3 yaşındaki K.L.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Foça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontroller neticesinde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.