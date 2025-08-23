İzmir Foça’da MW Phokaia Şenliği Yapılacak

MW PHOKAIA YELKEN ŞENLİĞİ 2025’TE GERÇEKLEŞECEK

İzmir’in Foça ilçesinde geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği’nin ikincisi, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde Yunanlı yelkencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, şenliğin Kuzey Ege’nin ve Türkiye denizlerinin yat ve yelken turizmine açılmasının temeli olduğunu vurguladı. Ana sponsor MW Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler ise iki kıtanın insanlarının bir şeyler başarma çabasına dikkat çekti.

ŞENLİĞİN HEDEFLERİ VE YENİ GİRİŞİMLER

ETİK Başkanı İşler, “MW Phokaia Yelken Şenliği’nin bu yıl ikincisini yapıyoruz. Geçen yıl yalnızca kendi bölgemizdeki yat ve yelken kulüpleriyle gerçekleştirdik. Çok etkili bir tanıtım oldu ve büyük ses getirdi. Bu yıl Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki dostlarımızı da işin içine kattık. Uluslararası bir nitelik kazandırdık. Önümüzdeki yıl daha da genişleteceğiz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin turizmde rekabetçi gücüne güç katmayı hedefleyen İşler, “Amacımız Ege’yi turizmde hak ettiği noktalara taşımak” dedi.

YENİ DOSTLUKLAR VE İŞ BİRLİKLERİ

MW Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü ile geliştirdikleri iş birliğine de değinerek, “Katılımcıların Yunanistan’ın Güneyinde bunu çok yaptıklarını ama Kuzey Ege’de bunun yapılmadığını, geçen yıl yapılanı yıllardır umut ve özlemle beklediklerini ifade ettiler” dedi. İşler, bu yıl 100’e yakın tekne ile “Kuzey Ege bu iş için en ideal yerdir” mesajını vereceklerini belirtti.

ETKİNLİKLERİN FAYDALARI VE GÜZELLİKLERİ

Bilge Durdu İşler, etkinliklerde yer alanların arasında İstanbul ve Çanakkale’den gelenlerin bulunduğunu, bazı katılımcıların Foça’yı hayatlarında ilk kez gördüklerini ve yeniden gelmek istediklerini ifade ettiklerini belirtti. “27 Eylül 2025, görsel bir şölenin, el ele vermenin, dünyaya dostluk ve barış selamı göndermenin günüdür. Bu dostluğa ve birlikte başarmaya ortak olmak isteyen herkesi Foça’ya bekliyoruz” sözleriyle etkinliğe davet etti.