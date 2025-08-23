İzmir, Foça’da Takla Atan Otomobil

KAZA VE AĞIR YARALILAR

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen bir otomobil kazasında 4 kişi ağır yaralandı. Kaza, dün gece saat 23.50 civarında Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sadullah Sever Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 35 FA 4197 plakalı otomobiliyle Yenifoça’dan Bağarası yönüne giden Y.A. (19), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarında durabildi.

YOLCULARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kaza esnasında yolcu konumundaki U.U. (17) ve M.M.K. (13) araçtan fırladı. Sürücü Y.A. (19) ile Ş.M.K. (18) ise araç içerisinde sıkıştı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahalenin ardından çevredeki devlet hastanelerine kaldırdı. İlk bulgulara göre yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.