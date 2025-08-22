İzmir Fuarı 29 Ağustos’ta Başlıyor

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI’NIN BAŞLANGICI

Bu yıl 94’üncü kez gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 29 Ağustos’ta kapılarını açacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin ilk fuarı olan İEF’nin İzmir’in en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirtti. En iyi fuarı organize etme çabasında olduklarını belirten Tugay, “Fuar zamanla gelenekselleştikçe, renklendikçe hakikaten etkileyici bir görselliğe dönüşecek” dedi.

GEÇİT TÖRENİ VE BALKAN KÜLTÜRÜ TEMASI

Fuar, bir kortej ile başlayacak ve dünyadaki pek çok festivalin geçit törenlerine benzer şekilde, şehir dışından gelen konukların da katılacağı renkli bir etkinlik olacak. Tugay, “Özellikle şehrimizin renkli temalarının yer aldığı güzel bir geçit törenini bu sene başlatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu muhteşem bir görsel şova dönüşecek” şeklinde konuştu. Bu yıl fuarda Balkan kültürü temasının daha yoğun işlemeyi planladıklarını da ekledi.

FUARIN ONUR KONUĞU VE KATILIMCILAR

İEF, 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçileri ağırlayacak. Fuarın onur konuğu ülke Bosna Hersek olacak. Bosna Hersek’in kültürüne dair geniş bir yelpazede gastronomi, el sanatları, kent tanıtımı ve kültürel ürünlerin tanıtılacağı fuara Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya’dan temsilciler de katılıp, etkinlikler gerçekleştirecek. 12 gün boyunca sanatçıların konser vereceği fuarda çeşitli kültürel, sanatsal, spor, gastronomik ve çocuk etkinlikleri de düzenlenecek.