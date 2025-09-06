İzmir Fuarı’nda Mustafa Sandal Konseri

ÇİM KONSERLERİ’NDE UNUTULMAZ GECELER

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en çok ilgi çeken etkinliklerinden biri olan Çim Konserleri, Türk pop müziğinin önemli ismi Mustafa Sandal’ı konuk etti. On binlerce kişi, Sandal’ın şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Fuarın 8. gününde sahne alan Mustafa Sandal, geniş repertuvarıyla dinleyicilere keyifli anlar sundu.

IZMIR’İN ENERJİSİYLA DOLU BİR GECE

Sahneye çıktığında dinleyicilerine seslenen Sandal, “İzmir, bu akşam bambaşka. İzmir’e yakışan bir kalabalık bu akşam. Sizlere zaman tüneli tadında, 90’ların en güzel ve en keyifli yıllarına götürmek istiyorum. Bizim konserimiz hiçbir konsere benzemez, gerçekten çok özel bir gece yaşayacağız. Bizim konserimiz candan, içten, yürekten, bütün samimiyetiyle bir konser” dedi. Dinleyiciler, “Aya Benzer”, “İsyankar”, “Beni Ağlatma”, “Araba” ve “Aşka Yürek Gerek” gibi klasikleşmiş parçalarla coşku dolu bir gece yaşadı.

DEVAM EDEN KONSER SERİSİ

Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar süresince ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek. 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman sahne alacak. Fuarın son günü olan 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler her akşam saat 21.15’te başlayacak.