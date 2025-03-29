İzmir Gençleri İftar Yemeğinde Buluştu

DAYANIŞMA VE BİRLİK RUHU

İzmir’in gençleri, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen 5. Geleneksel İftar Yemeği’nde buluştu. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen etkinlikte, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik değerleri ön plana çıktı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen iftar programında, gençler oruçlarını birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı ve dayanışma ile dostluk bağlarını pekiştirme fırsatı buldu. Katılımcılar, iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. İzmir gençlik toplulukları tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlik, şehrin sosyal dayanışmasını artırmaya ve gençler arasındaki birlik ruhunu güçlendirmeye katkı sağladı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar, futbol camiasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar programında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Bayraklı Gençlik Derneği Başkanı Osman Harman, “Mübarek Ramazan ayında, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bizler, İzmir Gençlik Topluluğu olarak çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyor, bu tür buluşmaların kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğine inanıyoruz” dedi.

RAMAZAN’IN BEREKETİ

Ayrıca, “Burada, dostluk içinde aynı sofrayı paylaşmak, Ramazan’ın bereketini birlikte yaşamak bizim için büyük bir onur. Katılımınızla bu güzel akşama anlam kattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Ramazan’ın huzur ve bereketinin tüm hayatımıza yayılmasını, dualarımızın kabul olmasını temenni ediyor; sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.