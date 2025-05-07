İzmir Grev İlan Etti, Sokaklar Çöple Dolduruldu

ANLAŞMAZLIKLAR DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde grev durumu devam ediyor. Belediyeye bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçilerinin maaşları sadece 20 bin TL olarak yatırıldı. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin bozulması nedeniyle zor durumda kalan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda bir araya gelerek Kültürpark içerisindeki belediye binasına grev ilanını astı.

GREVE ÇIKMA KARARI ALINDI

DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler adına konuşan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz.” açıklamasında bulundu.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE SIKINTI YAŞANMAYACAK

Yılmaz, işverenle yapılan görüşmelerde sürecin düzeltileceği konusunda birçok kez söz verildiğini dile getirdi. Yılmaz, “Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş’e bağlı dört şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir.” şeklinde konuştu.

VERİLEN SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten kişilerin, Genel-İş Sendikası’na ve on binlerce sendika üyesine bu durumu yaşatma hakkı olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Kendilerini verdikleri sözleri yerine getirmeye ve bu mağduriyetin nasıl giderileceğine dair açıklama yapmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

SABIR TAHLİL KAYBOLDU

Yılmaz, binlerce emekçinin güvencesizlik içinde çözüm beklediğini belirterek, “Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmamıştır. Daha önce 9 Mayıs olarak ilan ettiğimiz grev ilan asma tarihini, maaş ödemelerindeki sorunlardan dolayı 7 Mayıs’a çekmiş bulunuyoruz. Bu karar anayasal bir haktır.” diye ekledi.

HİZMETLERDE AKSAMA GÖRÜLÜYOR

Konak Belediyesi çalışanlarının greve başlamasıyla birlikte bazı hizmetlerde gecikmeler yaşanmaya başladı. Konak ilçesinin çeşitli mahallelerinde çöp toplanmadı ve cadde ile sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bu durum, vatandaşlardan olumsuz tepkiler aldı.