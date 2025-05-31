İzmir Grevde Üçüncü Günümüzde

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE TIKANMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri istenilen sonuca ulaşamayınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan 23 bin işçi greve gitmiş durumda. Grev nedeniyle özellikle ulaşım hizmetleri gibi birçok alanda aksamalar yaşanıyor. Grevin 3’üncü günüde işçiler, bugün İZSU Hizmet Binası önünde toplandı. Buradan Kültürpark’a doğru yürüyen binlerce işçi, taleplerini sloganlar eşliğinde dile getirdi. Yürüyüşün etkisiyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

ÇÖPLERİ TOPLAYAMAYAN HİZMETLER DÜZENİ BOZUYOR

Kent genelinde ESHOT otobüslerinin neredeyse tamamı kontak kapatırken, büyükşehir belediyesinin sunduğu hizmetler neredeyse tamamen durmuş durumda. Grevin etkilediği birimlerden biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olmalarından ötürü çöpler toplanmazken, İzmir’in en önemli bölgelerinden olan Kordon, toplanmayan çöplerle dolmuş durumda.

YENİ MAAŞ ÖNERİSİ SUNULDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 bin çalışanın greve gitmesi ve toplu taşımada yaşanan aksaklıkların ardından yetkili sendika olan DİSK’e bağlı Genel-İş’e yeni bir maaş teklifinde bulundu. Tugay, “Aylık net ücret olarak 65 bin lira’dan başlayan, 80 bin lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: Bu da en az 71 bin 500 lira’dan 88 bin lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir” şeklinde ifadeler kullandı.