İzmir Grevi Devam Ediyor, Çalışanlar Etkileniyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE SONUÇ YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 23 bin işçiyi etkileyen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanmadı. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR gibi şirketlerde görev yapan Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin grevi, şehrin hizmetlerine olumsuz etkiler yapıyor.

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede belediye yönetiminden yana bir tutum sergiledi. “Sonuçta sendikal örgütlenmek bizim çok arkasında durduğumuz bir haktır” ifadesiyle söze başlayan Özel, “Bu hakkın kullanılmasına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Siyaset de sendikal siyaset ve mücadele de bizim yaptığımız siyasette makule göre yapılır. Ortalamaya göre yapılır. Ortalama vicdan, ortalama akıl, ortalama beklentiler vardır. Bundan uzaklaştıkça, makuliyetinizi kaybettikçe, desteğini kaybetmeye başlarsınız. Ben kimseye nasıl hakkını savunacağını söyleyemem veya işine karışmam ama haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda bu sefer toplumsal desteği kaybetmeye başlarsanız. Ben yıllarca hak savunuculuğu, yıllarca meslek örgütü yöneticiliği yaptım. Kendi tecrübelerimden hareketle kamu vicdanında işçinin de onun taleplerinin destek görmesi gerekirken, bu bu kadar eleştiriliyorsa o zaman dönüp bakmak lazım. Biz bir yerde kantarın topuzunu kaçırdık mı? Ya da geçmişte kantarın topuzu kaçtı, şimdi bunu bir fırsatla daha da ilerlere götürmeye çalışalım mı? diye. Bir düşünmek lazım onu” dedi.

İZMİR HALKINA GREV KIRICI SUÇLAMASI YANLIŞ

Özel, İzmir halkının kendi evinin önündeki çöpleri toplamış olmasının “grev kırıcı” olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirtti. “Buradan kimse bize greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl onların hakları varsa belediye yönetiminin de hakları vardır. Belediye Başkanı eldiveni eline geçirmiş, çöp toplarken sen bu çöpü toplayamazsın, grev kırıcılığı yapamazsın demek doğru değil. Bir başka işçi getirip sendikasız bir işçi grubunu anlık ücretlendirip o çöpü toplatırsanız, bu yasaya aykırıdır, bunu yapamazsınız. Ama bugün İzmir halkı çıktı kendi evinin önündeki çöpü kaldırdı. İzmir halkına mı grev kırıcı diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas, CHP örgütlenme özgürlüğünün teminatı ve bu işi savunan bir partidir. Nezaket ve kurallar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Mutlaka bir çözüm bulunacaktır” şeklinde konuştu.