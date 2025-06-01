İzmir Grevi Üçüncü Gününde Sürüyor

GREVE DEVAM EDİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasında devam eden TİS süreci, Izelman, İzenerji ve Egeşehir’de 23 bin çalışanı kapsıyor. Grevin başlamasının üzerinden üç gün geçti ve bu süre zarfında otobüslerin neredeyse tamamı kontak kapattı. Ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri de önemli ölçüde durma noktasına geldi. Kent Temizliği Şube Müdürlüğü de grevden etkilenen bir diğer alan oldu. İşçiler grevde olduğu için bazı sokaklarda çöpler toplanmadı ve Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde çöpler birikti.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Sendika yöneticileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmelerden ise henüz bir uzlaşma çıkmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sendika yöneticileri ile arkadaşlarımızın bugün yaptığı görüşme ne yazık ki yine sonuçsuz kaldı. Attığımız tüm iyiniyetli adımlara rağmen, sendika yöneticileri ilk günkü uzlaşmaz tutumlarını sürdürüyorlar” ifadesini kullandı. Başka bir ifadeyle, “Sabah kamuoyuna ilettiğim net rakamlar içeren teklifimiz masadadır. Belediye bütçemizi sonuna kadar zorlayarak teklif ettiğimiz rakamların böylesine umursamaz tavırla karşılanması üzücü ve düşündürücüdür” dedi.

HALKA YENİ SORULAR

Başkan Tugay ayrıca, İzmir halkına “Çözüm için çaba göstermeye devam edeceğim, ancak baskı ve tehdit altında da olsam asla sorumsuzluk yapmayacağım. Toplu İş Sözleşmesi Sendika Yetkilileri tarafından kısır bir pazarlığa çekilmiş bulunmaktadır” diye belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sürecin, görünürde bir ücret anlaşmazlığının ötesinde belirli konuları da içerdiğine dikkat çekerek, kamuoyuna bazı sorular taşıdı: “İstanbul Belediyelerine yönelik operasyonlar yapılırken İzmir’de grev mitingi yapılmasını nasıl anlayalım? Kamu kaynağını kesen iktidara karşı kitlesel bir eylem yapılmamasını nasıl yorumlayalım? Kamuda çalışan işçilerin grev yapmasının mağdurunun İzmir halkı olduğunun farkında mısınız?”

Başkan Tugay, halkla birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğine vurgu yaparak, “Eğer uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir halkının onayına sunacağım” diyerek son sözlerini tamamladı.