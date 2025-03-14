İzmir İçin Güncel Hava Durumu Tahmini

İZMİR’DE HAVA DURUMU BEKLENİYOR

İzmir’de yaşayanlar, 15 Mart Cumartesi günü için hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, şehirde bahar havası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor ve yağış durumu da ilgi çeken bir konu.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Meteoroloji verilerine dayanarak, İzmir’de hava sıcaklıklarının hafta sonu boyunca artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle gündüz saatlerinde sıcaklıkların 25-27°C civarında olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise hafif bir serinleme yaşanabileceği düşünülüyor. Ancak önümüzdeki hafta başında yağmur geçişlerinin meydana gelebileceği ve sıcaklıklarda bir düşüş olabileceği tahmin ediliyor. İzmir’in anlık ve haftalık hava durumu tahminleri takip ediliyor.