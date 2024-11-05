İzmir İçin Su Seviyesi Uyarısı Yapıldı

SU KAYNAKLARINDAKİ DÜŞÜŞ

İzmir’in su ihtiyacı, Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları ile yer altı kaynaklarıyla karşılanıyor. Ancak, bu yıl soğuk geçen hava koşulları nedeniyle yeterli yağış alınmadı ve kuraklık etkili oldu. Bu durum barajlardaki su seviyelerinde düşüşe neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İzmir’in ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi geçen yıl yüzde 28,61 iken, bugün yüzde 13,88’e düştü. Diğer barajlardaki durum ise şöyle; Balçova Barajı’nda geçen yıl yüzde 15,06 olan seviye, yüzde 13,19’a geriledi. Ürkmez Barajı’nda doluluk oranı geçen yıl 14,40 iken bu yıl 9,38’e düştü. Güzelhisar Barajı ise geçen yıl 58,50 olan doluluk oranıyla bu yıl 65,74’e yükseldi. Gördes Barajı doluluğu ise geçen yıl 2,13’ten bu yıl 2,32’ye çıktı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise geçen yıl 20,66 olan doluluk, 7,94’e düştü.

UZMANLARDAN UYARI

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin 13,88’e düşmesine dikkat çekerek, “Tahtalı, İzmir’in en önemli kullanma suyu barajı. 300 milyon metreküplük bir hacmi var. Türkiye’nin de önemli kullanma suyu barajlarından biri. İzmir’in yaklaşık yüzde 30’luk su ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Dolu olduğu dönemlerde bu oran daha da fazlasını karşılar. Şu an barajdaki doluluk oranı 13,88’e düştü. Geçen yıl bu dönem yüzde 28 civarındaydı. Yüzde 15’lik bir eksiklik var; bu, çok ciddi bir düşüş. Geçen yılın en düşük oranı yüzde 27 ile 15 Aralık’ta oldu. Kasım ayında da bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Yüzde 10’un altına düşebilir. İzmir suyunun doğru kullanılması için bu son bir uyarı,” dedi.