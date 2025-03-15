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İzmir Iftar Saati 19.25’te Başlıyor

İZMİR’DE ORUÇ AÇMA SAATİ

Ramazan ayının başlamasıyla, Müslümanlar için oruç geleneği yeniden hayata geçiyor. Bu dönemde, özellikle İzmir’deki vatandaşlar iftar saatini öğrenmek istiyor. İzmir’de oruç açma saati hakkında bilgi almak isteyenler için önemli bir detay mevcut.

15 MART 2025 CUMARTESİ İFTAR SAATİ

15 Mart 2025 Cumartesi günü İzmir’de oruç açma saati 19.25 olarak belirlenmiştir. Bu saat, Ramazan ayının ilerleyen günlerinde değişiklik gösterebilir, bu yüzden güncel bilgileri takip etmek faydalı olacaktır.

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