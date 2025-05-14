İzmir İl Müdürlüğü, Gaziemir’e Ceza Verdi

İDARE CEZASI UYGULANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uyguladı. Ekipler, boş bir arazide vahşi depolama yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Atıfbey Mahallesi’ndeki alanda, hafriyat, evsel nitelikli atıklar ve mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi tarafından depolandığı belirlendi. Çevre Kanunu çerçevesinde uygulanan ceza ile birlikte, sorumlular hakkında da suç duyurusu yapıldı.

ATIKLAR TEMİZLENİYOR

Bakanlık ekipleri, alanın temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu süreçte atıkların Büyükşehir Belediyesi’ne ait sahaya kaldırılması sağlanacak.