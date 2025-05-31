İzmir’in Aliağa’sında Orman Yangını Çıktı

İzmir’in Aliağa İlçesinde Yangın Çıktı

İzmir’in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık bir alanda yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisinin yoğun olduğu bölgede, bu duruma karşı havadan ve karadan birçok ekip yangına müdahale ediyor. Aliağa ilçesindeki Horozgediği Mahallesi’nde, bugün saat 17.20’de yangının çıktığı belirlendi.

Yangına Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Alevlerin görülmesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesinde hemen söndürme çalışmalarına başladı. Havadan 지원 amacıyla 1 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu bildiriliyor ve alevlerin sanayi bölgesine ulaşmasını önlemek amacıyla ekiplerin büyük bir çaba sarf ettiği ifade ediliyor.