İZMİR’in Bornova İlçesinde Define Ararken Yangın Çıktı

BEŞ KİŞİ ORMAN YANGINI ÇIKARDI

İzmir’in Bornova ilçesinde, define ararken orman yangını çıkardıkları tespit edilen 5 şahıs hakkında ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘Olası kastla orman yakma’ suçlarından 18’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yangın, 10 Mayıs’ta Bornova Kayadibi mevkisinde meydana geldi. İzmir’de yılın ilk orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü ve 2 hektar alan zarar gördü. Jandarma ekiplerinin yangın sonrası yanan alanda yaptığı incelemede, 3 metre derinliğinde bir çukur bulundu. Yangının bu çukurdan başladığı değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, bölgede bulunan bir minibüs, bir hafif ticari araç ve bir motosikletin yanında 5 şüpheli ortaya çıktı. Şüphelilerin kimlikleri, Arda Ş. (20), Ali Ş. (20), Efe K. (21), Ahmet Aybars Ş. (20) ve Veysel T. (40) olarak belirlendi. Bu şahısların, bölgede kaçak kazı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, tüm şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Define ararken yangını çıkardıkları belirlenen 5 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olay sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıkların fikir birliği içinde hareket ettiği ve define bulmak amacıyla alanda keşif yaptıkları ifade ediliyor. Sanıkların, kaçak kazı yaptıktan sonra çukuru patlayıcı maddeyle patlattıkları ve aynı gün suç aletleriyle olay yerinden ayrıldıkları vurgulandı. Patlamanın ardından kazılan çukurda yangın çıkarak yayıldı. Yangın nedeniyle 7 bin 11 metrekarelik alanda, 3 bin 630 kızılçam ağacının yanarak zarar gördüğü belirtildi. Toplanan deliller doğrultusunda sanıklar hakkında ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘Olası kastla orman yakma’ suçlarından 18’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.