İzmir’in Bornova İlçesinde Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE MÜDAHALE

İzmir’in Bornova ilçesinde yer alan makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.00 sularında Zafer Mahallesi’ndeki makilik ve otluk alanda ortaya çıktı. İlk müdahale, 17.10’da yapıldı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerle de karadan destek verdi.

SONUÇ VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Ekiplerin yapmış olduğu havadan ve karadan müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının başladığı belirtildi.