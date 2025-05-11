İzmir’İn Bornova’sında Patlama Meydana Geldi. Dört Kişi Yaralandı, Yangın Çıktı. Soruşturma Başlatıldı, İncelemeler Devam Ediyor

İZMİR’DE DOĞAL GAZ KAYNAKLI PATLAMA

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak’taki 7 katlı binanın dördüncü katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı bir patlama olduğu değerlendiriliyor. Patlama sonrasında dairede yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi, sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından çevresindeki hastanelere götürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı, fakat apartman ve çevresindeki bazı evler, iş yerleri ve araçlar hasar gördü.

YARALILARDAN ÜÇÜ TABURCU OLDU

Patlama sonucu yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan E.K, R.K. ve A.V. tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildi. Ancak E.M.’nin İzmir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Patlama dolayısıyla hasar gören apartman ve çevresindeki iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor.

OLAY ANINDA KAFEDE BULUNANLARIN TANIKLIĞI

Olayın yaşandığı apartmanın yakınında kafe işleten Metin Deder, patlama anında iş yerinin açık olduğunu ve içerisinde müşterilerin bulunduğunu aktardı. Deder, “Yoğun bir saate denk geldi. İçeride müşteriler vardı. Patlama ve alevle beraber ne olduğunu anlayamadık. Koşuşturmaya başladık. Binaların, kafelerin camları patladı. Hala olayın şokundayım. Çok kötüydü” ifadelerini kullandı.

EVİNDE YANGIN ÇIKAN VATANDAŞIN AÇIKLAMALARI

Patlamanın meydana geldiği apartmanın 2. katında yaşayan Mehmet Uras, olaydan önce Anneler Günü dolayısıyla video hazırladığını söyledi. Yangın nedeniyle evinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Uras, “Ses olmasın diye pencereyi kapatmıştım. Videomu çekecekken müthiş bir ışık ve ses… Perdelerim havalandı. Allah’tan perdeleri çektim. Yoksa o cam kırıkları beni mahvederdi. Yangında ekipmanlarım, bilgisayarlarım, yılların emeği gitti. Canımda, sağlığımda bir şey yok” dedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Olay üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için derhal soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 1 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcısının ve görevlendirilen bilirkişi heyetinin olay yerinde incelemeleri devam etmektedir. Yaralanan üç kişi taburcu edilmiş, bir kişinin tedavisi ise sürmektedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”