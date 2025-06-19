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İzmir’in Bornova’sında Yangın Söndürülüyor

İZMİR’DE YANGINLA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik ve otluk bölgede meydana gelen yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkışı, saat 17.00 dolaylarında Zafer Mahallesi’nin makilik ve otluk alanında gerçekleşti.

İLK MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Yangına ilk müdahale, 17.10’da yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, söndürme çalışmalarında 2 uçak, 3 helikopter ile havadan destek sağlarken, karada ise 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile operasyona katıldı. Yangının söndürülmesi için müdahale çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

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