İzmir’in En İyi Lisesi 492 Puan!

İZMİR FEN LİSESİ EN YÜKSEK PUANLA ÖNE ÇIKIYOR

İzmir’deki okul başarıları yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle İzmir Fen Lisesi, 2025 LGS tercihlerinde 492 puan ve %0,19 yüzdelik dilimle en yüksek puanlı okul olarak dikkat çekiyor. Bu okul, hem akademik başarı hem de sosyal projeleriyle öne çıkarken, Bornova ilçesinde bulunuyor. Bunun yanı sıra, İzmir Atatürk Lisesi, Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi gibi diğer başarılı okullar da listede yer alıyor.

ATATÜRK LİSESİ’NİN YABANCI DİL PROGRAMLARI

İzmir Atatürk Lisesi, farklı yabancı dil bölümleriyle dikkat çekiyor. Almanca Bölümü için taban puanı 490,18 ve yüzdelik dilim %0,19 iken, İngilizce Bölümü için taban puanı 483,16 ve yüzdelik dilim %0,54 olarak belirlenmiş durumda. Bu okul, köklü eğitim geleneği ve yabancı dil programları ile İzmir’in en prestijli Anadolu liseleri arasında yer alıyor.

BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ ÜST DÜZEY EĞİTİM SUNUYOR

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi ise, İzmir Fen Lisesi sonrası gelen en yüksek puana sahip olan okul olarak ön planda. Taban puanı 475,09 ve yüzdelik dilimi %1,21 olarak belirlenmiş. Bu okul, üst düzey eğitim kadrosuyla dikkat çekiyor. 2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.