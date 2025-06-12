İzmir’in Grev Ve İstihdam Problemleri Ciddi

GREV SONRASI İŞTEN ÇIKARMALAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Genel-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin duraklamasının ardından başlayan grev sonrası Belediye İş Sendikası’na bağlı çalışanlar için alınan işten çıkarma kararıyla ilgili açıklama yaptı. Tugay, “Bugün yaklaşık bin 30 çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş bulunuyoruz” dedi.

SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE MALİ DURUM

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan toplu işten çıkarmalar, CHP belediyeciliğinin iflas ettiğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur” ifadesini kullandı. Tugay, toplam işçi sayısının 34 bin 218’e düştüğünü ve bunların 28 bininin işçi olduğunu belirtti. 2019 yılında 26 bin 500 civarında çalışanla başlayıp, 2024’te 37 bin 700 seviyesine ulaştıklarını ifade etti.

GELİRLER VE BÜTÇE DENGESİ

Hazine ve İller Bankası’ndan gelen gelirlerin 3 milyar 800 milyon TL olduğunu belirten Tugay, bunun büyük bir kısmının işçilere ve SGK ile vergilere gideceğini söyledi. “Bu gelirin 3,5 milyarlık kısmı işçilere ve SGK ile vergilere verilecek” diyen Tugay, diğer giderlerin kısılması gerektiğini vurguladı.

SENDİKAL GÖRÜŞMELERDEKİ ENGELLER

Genel-İş Sendikası ile yapılan müzakerelerde ücret artışının günümüz şartlarına uygun olmadığını belirten Tugay, mahkeme sürecinin genelde toplu iş sözleşmesine müdahil olmadığını ifade etti. “Eğer bu durumu düzeltemezseniz, üyeniz olan bazı çalışanlarla yolumuzu ayırmak zorunda kalacağız” diye konuştu.

PERSONEL ALIMI VE ŞEFFAFLIK

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde personel alım süreçlerinin daha şeffaf bir çizgide ilerleyeceğini belirtti. “Bundan sonra İzBB’yi sadece personel ihtiyacı olan kişiler için alacağız” diyen Tugay, başvuruları değerlendirecek bir komisyon kurulacağını da vurguladı.

İŞTEN ÇIKARTMA YETKİSİ

Son olarak Tugay, “İzBB’de çalışan sendika yöneticilerinin yakınlarının da tamamını işten çıkaracağız. Bu benim görevim” ifadesinde bulunarak, gelecekteki harcamaların halka açıklanacağını sözlerine ekledi.

AK PARTİ’NİN ELEŞTİRİSİ

Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmaların sebebinin önceki dönemlerdeki hatalar olduğunu savundu. “Cemil Tugay, göreve gelir gelmez, önceki dönemin yanlışlarını gerekçe göstererek emekçiyi kapının önüne koymakla sorumluluktan kaçamaz” diyen Saygılı, İzmir halkının sandıkta bu durumu değerlendireceğini belirtti.