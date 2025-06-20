İzmir’in Kınık İlçesinde Yangın Çıktı

İZMİR’İN KINIĞINDA YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Kınık ilçesindeki ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Yangın, saat 13.19’da Kınık Hamzahocalı Mahallesi bölgesinde başladı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına geniş çaplı bir müdahale başlatıldı.

PANİK YARATAN MÜDAHALE

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan 5 uçak ve 7 helikopter ile müdahale ediyor. Karadan ise 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer kullanılarak alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Alevleri söndürme çabaları süratle ilerliyor.