İzmir’in Kurtuluşu İçin Kutlama Yapıldı

İZMİR’İN KURTULUŞU BAYRAMLA KUTLANDI

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya başlandı. Bu kutlamalar, ‘Zafer Yürüyüşü’ ile başladı. İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 civarında toplandı. Etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki yürüyüşte, 350 metrelik büyük bir Türk bayrağı taşındı. 7 yaşından 70 yaşına kadar birçok İzmirli, yürüyüş esnasında yol kenarlarından Türk bayraklarını sallayarak kentin kurtuluşunu kutladı. Ancak, unutmamak gerekir ki önceki gün Balçova’da bir polis merkezine gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memurunun şehit olması nedeniyle yürüyüşte bando yer almadı. Kortejin Cumhuriyet Meydanı’na ulaşmasının ardından yürüyüş sona erdi ve Atatürk Anıtı’na çelenk konulması törenine geçildi.