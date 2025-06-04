İzmir’in Ödemiş’indeki Yangın Söndürüldü

İZMR’DE YANGIN MÜDAHALESİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, hem karadan hem havadan yapılan müdahale ile sönüyor. Kızılca Mahallesi Küme Evleri mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın ortaya çıkıyor.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Yangına, hızlı bir şekilde ihbar alınmasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gidiyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı havadan 1 uçak ve 2 helikopter ile birlikte karadan 5 arazözle müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı ve söndürme işlemleri tamamlandı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgedeki soğutma çalışmaları ise hâlâ devam ediyor. Ekiplerin bölgedeki durumu kontrol altında tutması, yeniden yangın çıkmasını engellemek için önemli bir adım niteliği taşıyor.