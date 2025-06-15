İzmir’in Su Seviyesi Kritik Düzeye Düşüyor

KURAKLIK SEVİYESİ DİKKAT ÇEKİYOR

İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda su seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 azaldı. Barajdaki güncel su seviyesi yüzde 13,56’ya geriledi. Beklenen kuraklığın geldiğini ve bir süre devam ettiğini ifade eden Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “İzmir’deki ve Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi tamamen su kullanımına bağlı. Eğer geçtiğimiz sene gibi kullanır, günde 200-220 bin litre metreküp su çekilirse eylül ayında yüzde 2’yi belki daha aşağı seviyeleri görürüz” dedi.

İzmir’de beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 13,56 olarak ölçüldü ve toplam su hacmi 58,5 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi ise yaklaşık 40 milyon metreküp olarak kaydedildi. Önceki yıl 14 Haziran’da barajdaki toplam su hacmi 100 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 80,5 milyon metreküp seviyesindeydi. Doluluk oranı o dönemde yüzde 28,06 olarak hesaplanmıştı.

KURAKLIĞIN SEBEBİ NÜFUS ARTIŞI

Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2020’den sonra dünya genelinde kuraklığın başladığını belirtti. “Beklenen kuraklık geldi ve bu sefer biraz uzun sürdü. Ancak asıl neden nüfusun çok artması. 2023’te yüzde 11 oranında ortalamanın üzerinde yağış aldık. Geçen sene yalnızca yüzde 6 eksik yağdı. Ama bunu her yerde acı bir şekilde hissetmeye başladık, çünkü tüm barajlarımız boşaldı” açıklamasında bulundu. Ayrıca suyun kullanımı ve yönetiminin önemli olduğunu vurguladı ve en uygun sulama sistemlerinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

2008 yılında barajın su seviyesinin yüzde 2’ye kadar düştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, bu yıl da tek haneli rakamlara inmesini beklediğini belirtti. “İzmir’deki ve Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi tamamen su kullanımına bağlı. Eğer geçtiğimiz sene gibi kullanmaya devam edilirse, eylül ayında yüzde 2’yi belki daha alt seviyeleri görebiliriz” dedi. Mevcut su kullanımının yaklaşık 100 bin litre metreküp olduğunu belirten Prof. Yaşar, bu durumda su seviyesinin yüzde 5 ila 6’ya kadar düşebileceğini, bunun da son yılların en düşük seviyesi olacağını ifade etti.

Prof. Dr. Yaşar, su tüketiminin yaz aylarında keyfi nedenlerle arttığını da belirtti. “İzmir’de kışın kişi başı 130 litre su veriliyor. Yaz aylarında bu miktar 200 litreye çıkıyor. Herkes balkon, araba yıkıyor, bahçe suluyor. Tahtalı Barajı’nda günde yaklaşık 230 bin metreküp su çekiliyordu. Gördes Barajı’nın suyu da bitmek üzere. Tüm barajlarımızı yanlış bir şekilde kullanıyoruz. Çiğli Arıtma Tesisi’nden günde 600 bin metreküp su çıkıyor ve denize bırakılıyor. Gri suları tarımda kullanmalıyız” dedi.