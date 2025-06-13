İzmir’in Tire Bölgesinde Kazada 1 Ölü

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve 1 kişinin yaralanması sonrasında işçiler ve yöneticiler eylem düzenledi. Kazanın ardından işçiler, Tire-Torbalı Karayolu’nu trafiğe kapatarak, bölgedeki yol sorununa dikkat çekmek istedi. Kazanın, Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) 2 No’lu giriş kapısı yakınında sabah saatlerinde gerçekleştiği belirtildi. Hayatını kaybeden Mustafa Hüseyin Barış, sanayi bölgesindeki işine gitmekteydi. Aynı motosiklette bulunan Turgay Evcimik ise hastaneye kaldırıldı. Yıllardır çözümsüz kalan yol sorunu, kaza ile birlikte yeniden gündeme geldi.

İŞÇİLER YOL SORUNUNU GÜNDEME GETİRDİ

Kazanın ardından, TOSBİ çalışanları akşam saatlerinde eylem gerçekleştirerek, “Biz ölüme değil işimize gitmek istiyoruz” şeklinde taleplerini dile getirdi. İşçiler adına konuşan Bekir Karıncalı, mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını hissederek, bu yolun “ölüm yolu” haline geldiğini dile getirdi. “Her sabah ailemizle vedalaşarak işe çıkıyoruz” diyen Karıncalı, yolun tek şeritli ve sinyalizasyonsuz olmasının tehlike yarattığını ifade etti. Kazanın, bir başkasının hayatını kaybetmesine sebep olmaması için yolun bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdi.

KAZA ORTLAMA RAKAMLARI ENDİŞELİ

Yıllık 24 yaralanmalı ya da maddi hasarlı kaza yaşanan TOSBİ güzergahında günlük 2 bin 500 aracın geçtiği belirtiliyor. Karıncalı, “Daha fazla zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu yolun önce bölünmesi, ardından da sürekli olarak denetlenmesi gerekiyor” dedi. İşçiler, ihtiyaç duyulan güvenli altyapıyı sağlamak için hızlı bir çözüm bekliyor.

Sanayiciler adına konuşan Metin Akdaş, yaşanan acının uzun yıllar süren ihmallerin sonucu olduğunu ve yolun sürekli olarak daha riskli hale geldiğini belirtti. Akdaş, sanayi bölgesinin 2004 yılından bu yana gerekli başvuruları yaptığını, ancak 20 yıldır tek bir metre bölünmüş yol yapılmadığını kaydetti. 7 bin 500 çalışanın ve 105 tesisin güvenli ulaşımının hala dar ve kontrolsüz bir yoldan sağlandığını belirtti. Eylemin sonunda katılımcılar, kazada hayatını kaybeden Mustafa Hüseyin Barış anısına karanfiller bıraktı.