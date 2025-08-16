İzmir İncir Üretiminde İkinci Sırada

İNCİR ÜRETİMİNDE İZMİR’İN ÖNEMİ

İncir üretiminde Aydın’dan sonra yüzde 22 ile ikinci sırada bulunan İzmir, 117 bin 415 dekar alanda 82 bin 781 ton yaş incir üretiyor. Üretim çoğunlukla Tire, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Tire ilçesi, kentin incir üretiminin yüzde 60’ını karşılıyor ve burada hasat süreci başladı. Hasat edilen incirlerin büyük bir kısmı kurutularak değerlendiriliyor. Kuru incirin en fazla ihraç edildiği Avrupa Birliği ülkelerinde aflatoksin ve okratoksin gibi zararlı maddelerin tespit edilmemesi için üreticilere kerevetler dağıtılıyor.

KEREVET DAĞITIM PROJESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuru incirle ilgili Avrupa Birliği’nden gelen hızlı alarm bildirimlerini önlemek ve iç tüketim ile ihracat için daha kaliteli ve güvenilir ürünler elde etmek adına ‘Kuru İncirde aflatoksin ve okratoksin Kontaminasyonu Önlenmesine Yönelik Kerevet Dağıtımı’ projesi kapsamında 5 ilçede toplam 373 üreticiye 7 bin 500 adet kerevet teslim etti.

İZMİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir’in Türkiye’deki en önemli incir üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Aydın’dan sonra İzmir ikinci sırada. Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 22’si, İzmir’de 386 bin dekarlık alanda üretiliyor. Özellikle Tire, Beydağ, Kiraz, Ödemiş en fazla üretimin yapıldığı ilçelerimiz” dedi. Bu yıl incir rekoltesinde bir sorun olmadığına inandıklarını aktaran Şahin, “Son yılların en kurak yılını yaşıyoruz. Yağış azlığı, incirde verim, irilik ve kalitede az da olsa bir düşüşe yol açabilir. Suyu az olan yerlerde, iklimin uygun olduğu alanlarda, incirin daha az suyla üretilmesi için üreticilerimiz gayret gösteriyor” diye konuştu.

ÜRÜNLERİ KEREVETLERDE KURUTMA YÖNTEMİ

İncirin kuru meyve olarak önemli bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayan Şahin, “İncirin yetiştiği ortam ve kurutma yöntemlerinden kaynaklanan aflatoksin ve okratoksin sorunları, üreticilerimizin gelirini düşürüyor, yurt dışına gönderilen ürünlerin geri dönmesine neden oluyor. Doğru kurutma yönteminin uygulanmaması ve incirin yerde kurutulması, bu zararlı maddelerin oluşumunu artırıyor. Bakanlıkla yapılan proje kapsamında temin edilen plastik kurutma kerevetleri sayesinde, üreticiler hasat ettikleri ürünleri artık kerede kurutacaklar. Bu sayede yurt dışına giden ürünlerin daha sağlam olmasını sağlayacağız” dedi.

KEREVET DAĞITIMINDA İLERLEME

Şahin, kerevet dağıtımının yoğun incir üretimi olan Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde yapıldığını ifade ederek, “Bir önceki yıla göre daha fazla dağıtım gerçekleştiriyoruz. Bu yıl bölgemizde 5 ilçede 373 üreticiye 7 bin 500 adet kerevet tedarik ettik. Üreticilerimiz kerevetle üretim yaptıkça artılarını görecekler ve bu konuda gerekli yatırımları yapacaklar” şeklinde konuştu.

KEREVETİN AVANTAJLARI

Tire ilçesi Akmescit Mahallesi Muhtarı Adem Erdoğan, daha önce de kerevet dağıtıldığını hatırlatarak, “Bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve üreticilerin desteğiyle alım genişletildi. İncir, ülkemize katma değeri olan bir ürün. Son yıllarda Avrupa’ya gönderilen 100 incirden 30’u kontrol ediliyor. Kerevet, incirin toprakla temasını keserek aflatoksin ve okratoksin oluşumunu engelliyor” diye belirtti.