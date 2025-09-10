İzmir İş Dünyası Buluşması Gerçekleşti

TOPLANTI HAKKINDA BİLGİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası’nda iş dünyasıyla bir araya geldiği ‘İzmir İş Dünyası Toplantısı’ etkinliğini düzenledi. Bu önemli buluşma, basına kapalı olarak yapıldı.

KATILIMCILAR VE TEMSİLCİLER

Bakan Şimşek’in bulunduğu toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi önemli isimlerin yanı sıra, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu gibi siyasiler de iştirak etti. Ayrıca, iş dünyasından birçok önemli ismin de dahil olduğu toplantıya, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk katıldı.

TOPLANTININ ÖNEMİ

İzmir’deki bu buluşma, iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek ekonomik konuları tartışmaları açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, iş insanlarının deneyimlerini paylaşmaları ve iş birliğini artırmaları için olanak sunuyor.