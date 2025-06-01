İzmir İşçiler Grevde, Adalet İstiyor

İŞÇİLER GREVDE, TALEPLERİ NET

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları grevlerini sürdürüyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde yer alan Genel-İş’e üye binlerce işçi, Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanarak seslerini duyuruyor. “İş, ekmek, adalet”, “Sadaka değil toplu sözleşme”, “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” gibi sloganlar atan işçiler, halay çekerek birlikteliklerini sergiliyor.

GENEL-İŞ BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

İşçiler adına söz alan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, toplu sözleşme sürecinde masadan uzaklaştırıldıklarını ve halkla karşı karşıya getirilmeye çalışıldıklarını ifade ediyor. Gül, gittikleri yerlerde maaşlarının tartışıldığını belirterek, “Artık biz şuna inanıyoruz ki yarınlarda can güvenliğimiz kalmayacak. Bakkala gidiyoruz, bakkalcı maaşımızı tartışıyor. Otobüse biniyoruz, otobüste tartışılıyoruz.” diyor. Ayrıca Gül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kamuoyuna yönelik açıklamalarına eleştiriler getirerek, “Kamuoyuna bizim maaşımızı soracakmış, oylama yapacakmış. Vatandaşın vicdanına bırakacakmış. Tamam, biz varız. Bürokratların maaşını da koy. Kamuoyuna sun.” ifadelerini kullanıyor.

HAKLARIMIZI KİMSENİN GERİ ALMASINA İZİN VERMEYİZ

Belediyeyi yıpratmak gibi bir amaçları olmadığını vurgulayan Gül, şöyle devam ediyor: “Dün sabah, günaydın mesajı gibi Belediye Başkanımızın sayfasından bir paylaşım yapılıyor. ’65 bin lira ile 80 bin lira teklif ediyorum ama 50 kalemden vazgeçsinler.’ Nedir bu kalemler? İkramiyemiz, gıda kartımız, pasomuz, öğrenim yardımımız… 65 bin ile 80 bin lira arası bir ücret belirliyor. Bilmiyorlar arkadaşlar, biz bu maddelerin kazanımlarını elde ederken hangi bedelleri ödedik bilmiyorlar.”

EŞİT ÜCRET TALEPLERİ

Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise grevlerinin amacının sadece fazla ücret almak değil, adalet ve eşitlik talep etmek olduğunu belirtiyor. Emekçiler olarak 80 bin veya 100 bin lira istemediklerini kaydeden Kenar, “Aynı iş yerinde çalıştığımız ve aynı işi yaptığımız mesai arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Ayrıca toplu sözleşmedeki haklarımızı yıllardır vermiş olduğumuz mücadele sonucunda kazandık. Bu hakları kimse bize lütuf olarak sunmadı. Kimse de bir söylemle geri alacağını düşünmesin. Biz hem haklarımızı korumak, hem de insanca yaşayabilmek için bir ücret talep ediyoruz.” şeklinde konuşuyor.