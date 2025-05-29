İzmir İşçiler Grevde, Mücadele Sürecek

SENDİKA BAŞKANLARINDAN BASIN AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayan işçilerin bağlı olduğu sendika şube başkanları basın toplantısı düzenledi. Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanmış olan işçiler, duygu ve düşüncelerini sloganlarla dile getirdi. Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’ndan taraflar ile yürütülen görüşmelerden olumlu sonuç alamadıkları için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettiklerini söyledi. Masada bu meseleyi çözmek için uğraştıklarını belirten Topal, “Greve çıkan 23 bin kişiyi, çarpanlarıyla ele aldığımızda 120 bin insanın geleceğini ilgilendiren bir toplu sözleşme yapıyoruz. Ne kadar susacağız?” şeklinde konuştu.

HAKLARINI ALANA DEK MÜCADELE SÜRECEKLER

Topal, seçim döneminde işçilerin vatandaş olarak görüldüğünü, toplu iş sözleşmeleri sırasında ise bunun tersine halkı “yem” olarak kullanmanın etik olmadığını ifade etti. “Yüzde 65 zam istiyor” şeklindeki eleştirileri yanıtlayan Topal, rakamların masada revize edildiğini ve sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını dile getirdi. “Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz.” diyen Topal, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerine dikkat çekti. Ayrıca, yarın Konak Pier önünde saat 10.00’da gerçekleşecek eyleme tüm işçileri ve ailelerini davet etti. “Oyun oynamıyoruz. Yarın herkes çocuklarını alarak alana gelecek ve İzmir halkına haklı olduğumuzu göstereceğiz.” şeklinde konuşan Topal, yapacakları eylemin piknik değil, mücadele olduğunu belirtti.

İŞÇİLERİN HAKLARI İÇİN DİRENİŞ SÜRECEK

Topal, geri duranların yarın söz sahibi olamayacaklarını vurguladı. “Güneşse güneş, yağmursa yağmur, dayaksa dayak, biz buna razı geleceğiz.” ifadesini kullanan Topal, sırtlarındaki yükün İzmir halkına ve Büyükşehir Belediyesine anlatılması gerektiğini ifade etti. “Bıçak kemiği de geçti, yarın ciğerimize mi, kalbimize mi saplanır demeden meydanda olacağız.” dedi. Diğer sendika şube başkanları Ercan Gül, Sedat Kenar ve Serap Yılmaz da, işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini belirtti.