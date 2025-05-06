(İZMİR) – İzmir Emek Ve Demokrasi Güçleri, 53. Yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan Ve Hüseyin İnan’ı Andı. Yılmaz, Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İhtiyaçtır Dedi

İZİMLİ HATIRLAMA PROGRAMI

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, idam edilmelerinin 53 yıldönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yapılan anma programına Türkiye İşçi Partisi (TİP), DEM Parti ve EMEP gibi çeşitli siyasi gruplar ve meslek odaları da destek verdi. Program sırasında konuşan İzmir Barosu Başkanı Yılmaz, “Üç Fidan”ın tam bağımsız Türkiye idealine hala ulaşılamadığını ifade ederek, “Ülkemiz hala yoksulların, işçilerin, köylülerin, emekçilerin ağır sömürü şartları altında yaşamak zorunda bırakıldığı bir coğrafyadadır” dedi.

ÜÇ FİDAN’IN MÜCADELESİ

Yılmaz, 68 devrimcilerinin tam bağımsız Türkiye hedefinin henüz gerçekleşmediğini vurgulayarak, mücadeleye devam edilmesi gerekliliğine değindi. Yılmaz, “Üç fidanın ne yazık ki kavgasını bugün de vermek zorunda bırakılıyoruz” diyerek, idam kararıyla Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın fiziken öldürüldüğünü ancak fikirlerinin yaşamaya devam ettiğini belirtti. “53 yıl önce bugün sabaha karşı 04.00’e doğru üç fidanı kırmaya çalıştılar. Ama başaramadılar” şeklinde konuştu.

HAFIZADA SİLİNMEYEN TARİHLER

Yılmaz, 6 Mayıs 1972 tarihinin hafızalarda silinmeyecek bir tarih olduğunu ifade ederek, “Bir kuşak düşünün ki bilincini, canını, tüm hünerlerini hiçbir kişisel menfaat düşünmeden halkın mutluluğu ve ülkesinin özgürlüğüne versin” dedi. Ayrıca, Denizler, Mahirler, İbrahimler, Sinanlar gibi isimlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. “Egemenler, o gencecik insanları asan faşistler bilmiyor ki aslında halkımız kendisi için savaşan, dövüşen, bedel ödeyen insanları unutmuyor” diye ekledi.

İDAM KARARLARI HUKUK FACİASI

Yılmaz, Üç Fidan’ın idamını ‘hukuk faciası’ olarak nitelendirerek, “Deniz’ler, bir hukuk faciasıyla idam edildiler. İdamlar hiçbir zaman meşru olmadı” ifadelerini kullandı. “Öldürdüler ancak yok edemediler. Deniz’lerin cesareti, yurt ve halk sevgisi, kararlılığı, bilinci, inancı bugün hepimize daha çok yol göstericidir” diyerek, idam edilen gençlerin bağımsızlık ve devrim amacıyla verdikleri mücadeleyi hatırlattı.

MÜCADELEYE DEVAM VURGUSU

Yılmaz, ülkenin mevcut durumunun hala hedeflenen noktaya ulaşmadığını ve mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade etti. “Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm bugün halen ekmek, su gibi en acil ihtiyaçtır” dedi. Etkinlik sonunda, grup Gündoğdu Meydanı’na yürüyerek ‘Üç Fidan’ın anısına denize karanfil bıraktı.