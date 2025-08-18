İzmir Jandarma, 114 Kilo Esrar Ele Geçirdi

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 1,5 ay süresince düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda 114 kilo esrar, 60 bini aşkın sentetik hap ve binlerce kök kenevir bulunuyor. Operasyonlar çerçevesinde toplamda 87 şüpheliye yasal işlem yapıldı ve bunların 38’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEDEF VE AMAÇLAR

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulmasını, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesini amaçlayan operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. 1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 114,5 kilogram kubar esrar, 60 bin 81 adet sentetik ecza hap, 6 bin 359 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin ve 92 gram bonzai ele geçirildi.

Bu operasyonlarda toplam 87 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler gerçekleştirildi. Şüphelilerden 38’i tutuklanarak cezaevine konulurken, kalanlar için adli kontrol tedbiri uygulandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele noktasında kararlılığını sürdürüyor.