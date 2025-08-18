İzmir Jandarma 114 Kilo Esrar Ele Geçirdi

İŞLEM YAPILAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın son 1,5 ayda gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 114 kilogram esrar, 60 bini aşkın sentetik hap ve binlerce kök kenevir ele geçiriliyor. Bu süre zarfında, 87 şüpheliye yasal işlem uygulanırken, bunlardan 38’i tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Operasyonlar, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatlarıyla gerçekleştiriliyor.

GÖSTERİLEN GAYRET VE ALINAN SONUÇLAR

1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonda; 114,5 kilogram kubar esrar, 60 bin 81 adet sentetik ecza hap, 6 bin 359 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin ve 92 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 87 şüpheli şahıs hakkında hukuki süreç başlatılıyor. Bu şüphelilerden 38’i tutuklanırken, diğerleri için adli kontrol tedbiri uygulandığı bildiriliyor.