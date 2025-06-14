İzmir Jandarma SAK Timleri Kutlama Yaptı

İZMİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ 186. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, jandarma teşkilatının 186’ncı yıl dönümünü kutlamak için su altında etkinlik düzenledi. Jandarma dalgıçları, 2016 yılında yapay resif olarak batırılan 9 Eylül vapuruna dalış yaptı. Bu vapur, ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra su altındaki faunayı desteklemek amacıyla kullanılıyor.

VAPURDA PANKART AÇILDI VE SELAM DURULDU

Dalış sırasında, yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan vapurun burun kısmında, “Kanun Ordusu Jandarma 186 Yaşında” yazılı pankart açıldı. Ayrıca, ekipler su altında Türk bayrağı ve Atatürk portresi de sergileyerek saygı duruşunda bulundu. Bu anlamlı etkinlik, jandarmanın geçmişine saygı göstermenin yanı sıra, su altındaki doğal yaşam alanlarının korunmasına da dikkat çekiyor.