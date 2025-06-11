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İzmir Jandarma Terör Ekipleri Gözaltında

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Terör Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yasa dışı örgütler olan DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL’un propagandasını yapan sosyal medya hesapları üzerinden 6 şüpheli tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen bu şüpheliler için harekete geçildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER VE FIRARİ DURUMDAN BAHSEDİLİYOR

Ekipler, bu sabah yaptıkları operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bunun yanı sıra, firari durumdaki 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarılıyor.

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