İzmir Karavan Fuarı, 7-11 Mayıs’ta

İZMİR KARAVAN SHOW’DA BÜYÜK İLGİ

İzmir Karavan Show, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Park Bornova’da karavan tutkunlarını bir araya getirdi. İzmir’de ilk kez bir AVM’nin otoparkında gerçekleşen bu etkinlikte, toplamda 41 çeşit çekme ve motokaravan sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Seyahat ve doğa severleri en yeni karavan modelleriyle buluşturan Karavan Show, İzmir ve Manisa bölgesinde üretim yapan sektörün en prestijli firma ve markalarını da bir araya getirdi.

YOĞUN İLGİ VE MEMNUNİYET

Karavan meraklılarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, çekme ve motokaravanları sergileyen üreticiler, yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Bu etkinliğin, üretim planlamalarını değiştirmeye neden olduğunu ve üretim kapasitelerini artıracaklarını ifade ettiler. İzmir Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Durukan da, “İzmir, böyle bir etkinliği hasretle bekliyordu. Yoğun bir talep var; açıkçası bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Ancak her şey çok güzel geçiyor ve ilgi alaka bizi çok mutlu etti” şeklinde sözler söyledi.

ETKİNLİĞİN KATKILARI

Durukan, etkinliğin kendileri için doyurucu olduğunu ve sektöre kazandırdıklarını da vurguladı. “Burada şu an 50’den fazla karavan bulunuyor. Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz, her birini tek tek test etme şansına sahip oluyor” diye devam etti. Ziyaretçilerin, karavanların içine girerek mobilyalarına dokunarak aralarındaki farkları gözlemleyeceğini aktaran Durukan, ayrıca bilgilendirme yaparak birçok müşteriye araçlarının karavan taşıyıp taşımayacağı konusunda yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi.