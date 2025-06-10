İzmir Kemalpaşa’da Orman Yangını Sürüyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Kızılüzüm Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. İhbarın ardından, bölgeye müdahale için gerekli ekipmanlar sevk edildi.

BÖLGEYE GÖNDERİLEN EKİPMANLAR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak, yangın bölgesine 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları hala devam ediyor.