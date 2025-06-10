İzmir Kemalpaşa’da Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Kızılüzüm Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın başladı.

EĞİTİMLİ EKİPLER BÖLGEDE GÖREVDE

Yangın ihbarının ardından, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer gönderildi. Hızlı bir şekilde harekete geçen ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.