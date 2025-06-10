İzmir Kemalpaşa’da Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hava ve kara müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Kızılüzüm Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın ortaya çıktı.

BÖLGEDE SEVK EDİLEN EKİPLER

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızlıca müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir uçak, dört helikopter, yirmi dört arazöz, üç su ikmal aracı ve iki dozer yangının söndürülmesi için gönderildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.