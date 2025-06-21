İzmir Kız Lisesi Sanat Atölyesi Açtı

ÖĞRENCİLER RÖLYEF SANATINI YAŞATIYOR

İzmir Kız Lisesi’nde Almanca eğitimi gören öğrenciler, öğretmenlerinin liderliğinde UNESCO tarafından koruma altına alınan çeşitli rölyef sanatını yaşatmak amacıyla atölye çalışmalarına hız verdi. Avrupa’daki meşhur mimari ve sanatsal yapıları inceleyen ekip, bu sanata ilgi duyan öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kretuar bıçağı, kesim matı ve dekupaj tutkalı gibi spesifik araçlar kullanarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların sonunda öğrenciler sertifika alıp eserlerini sergiledi.

DÜNYA VATANDAŞI YETİŞTİRME HEDEFİ

İzmir Kız Lisesi Almanca öğretmeni Alev Öztürk, öğrencilere dil öğreniminin yanı sıra kültürel bilgiler edinmeye yönelik bir vizyon kazandırmanın önemine vurgu yaptı. Öztürk, “Onları bir dünya vatandaşı yapmak istiyoruz. Artık dünya çok küçük olduğu için çocuklarımızın gezip, görme imkanı daha fazla. Ama gördükleri hakkında yorum yapabilmeleri bizim için çok değerli.” diye belirtti. Ayrıca, Almanya’nın katedral gibi ünlü yapılarının işlenmesi sayesinde öğrencilere kalıcı bilgiler kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Öğrencilerin ilgi düzeyinin oldukça yüksek olduğunu dile getirerek, katılımı 20 kişiyle sınırlı tuttuklarını ancak öğretmenlerin de projeye katılmak istediğini aktardı.

SELGİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Şubat ayından bu yana online eğitim aldıklarını ifade eden Almanca öğretmeni Anber Uzun Demet, farklı sınıflardan öğrenci seçebilmek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Uzun Demet, İzmir Saat Kulesi ve Basmane Garı gibi yöresel mimariden esinlenerek eserler oluşturmayı hedeflediklerini ve proje kapsamında bir sergi açmayı planladıklarını söyledi. Projelerinin aşamalı olarak hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.

RÖLYEF SANATININ ZORLUKLARI

Kağıt oyma sanatçısı Aydan Kabaağaçlı, kağıt rölyef sanatının en az 10-12 postere ve 260 gramlık kağıtlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek istenilen tema ve eserler üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Yaklaşık 13 yıldır bu sanatla ilgilendiğini söyleyen Kabaağaçlı, “Talep çok fazla. Taş, alçı, alüminyum rölyef uygulamaları var. Kağıt rölyef de bunun farklı bir boyutu.” dedi. Eserlerin rengarenk ve sıcak görünümlü olduğunu ekleyen Kabaağaçlı, sanatın el emeği ile ortaya çıktığını vurguladı.

GENÇLERİN İSTEĞİ ARTIK DAHA FAZLA

Eserlerini sergilemek amacıyla çalışmalara başlayan Kabaağaçlı, daha sonra eğitime yöneldiğini belirterek, gençlerle çalışmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu vurguladı. Öğrencilerin bu sanata karşı istekli olduğunu ve güzel projelerin çıkacağına inandığını ifade etti.

SANAT VE HOBİ BİR ARADA

11’inci sınıf öğrencisi Destina Işık, “Bu sanatla uğraşmak çok keyifli. Almanya ile ilgili bir resim üzerine çalışıyorum.” derken, 10’uncu sınıf öğrencisi Tuana Ünalan, “Rölyef hakkında bilgim yoktu ama eğitimlere katılıp ilerlemek istedim.” diye belirtti. Ayrıca yaz tatilinde hobi olarak bu sanata devam edeceğini ve çiçek figürleri üzerine çalışmalar yapmayı planladığını ifade etti.