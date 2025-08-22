İzmir Körfezi’nde Kirlilik Artıyor

KÖRFEZDEKİ KİRLİLİK SORUNU DEVAM EDİYOR

İzmir’de geçen yıl körfezde meydana gelen kirliliğin etkileri sürerken, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber kötü kokular tekrar gündeme geliyor. Bağlantılı olarak, bölgede balık ölümleri de gözlemlenmeye başladı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Körfez ile ilgili 47 yıldır çalışma yürütüyorum. İlk kez 2 yıl üst üste balık ölümü gördüm. Denizimiz maalesef çok kirli. Çok fazla plankton patlaması var ve denizin rengi koyu kahverengi” diye belirtti.

KÖTÜ KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİ GÖRÜLÜYOR

İzmir Körfezi’nde geçen yıl yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bu yıl da havaların ısınmasıyla birlikte kötü kokular tekrar duyulmaya başladı. Son günlerde yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de başlamış durumda. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde irili ufaklı ölü balıkların su yüzeyine çıktığı görüldü. Kötü kokular zaman zaman bölgede etkisini gösterirken, Prof. Dr. Doğan Yaşar, balık ölümlerinin nedenleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Belediye yetkilileri hala daha alüminyum sülfatlarla uğraşıyor. ‘Kuzey sirkülasyon kanalı açacağız, ortam temizlenecek’ diyorlar. Ancak onlarla bu kirliliğin hiçbir ilgisi yok.” ifadesini kullanarak, sorunların daha derin bir kaynağa bağlı olduğunu vurguladı. “Tek nedeni derelerden gelen fabrikaların arıtmadan attıkları sular ve 2007 yılında derelerin altının betonlanması. Derelerin altı kırılıp bütün fabrika arıtmalarının çalıştırılması lazım.” şeklinde ekledi. Ayrıca, 2003 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında Körfez’in yeniden temizlenmesi ile ilgili “İzmir mucizesi” haberlerine de atıfta bulundu. Ancak 2005’ten itibaren bu olumlu gelişmenin geriye döndüğünü ifade etti.