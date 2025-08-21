İzmir Körfezi’nde Kötü Koku Sorunu Var

İZMİR KÖRFEZİ’NDE KÖTÜ KOKU NEDENİ

EGE Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Levent Yurga, İzmir Körfezi’nde zaman zaman hissedilen kötü kokunun kaynağını, hem ölü planktonik organizmalar hem de ölü omurgalı ve omurgasız hayvanları çürüten bakteriler olarak tanımladı. Dr. Yurga, “Siyanobakteriler, diyatom ve dinoflagellatların çoğalmaları toplu balık ölümlerine sebep oldu. En dayanıklı balıklar olarak bilinen kıkırdaklı balıklar bile 2025 yılı başlarında bu toplu balık ölümlerinden etkilenecek. Böyle bir ortamda kirlilik azaltılmadığı sürece koku devam edecek” dedi. Geçen yıl yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bölgedeki kötü koku, bu sene tekrar hissedilmeye başladı. Körfezde bu yıl toplu balık ölümleri gözlemlenmedi, fakat hava sıcaklıklarının artmasıyla kötü koku tekrar gündeme geldi.

KİRLİLİK VE KÖK SALAN ÇÖZÜMLER

Bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Yurga, “İzmir Körfezi, 1990’lardan itibaren sanayileşme, evsel ve sanayi atıklarının foseptik olarak denize serbest bırakılması nedeniyle kötü kokmaya başladı. ‘Islah’ ismi altında dere diplerinin betonla kaplanmasıyla yanlış bir çözüm uygulandı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi 2000’lerde Büyük Kanal Projesi’ni başlattı. Evsel ve sanayi atıkları biyolojik arıtma tesislerine yöneltildi. Ragıp Paşa Dalyanı’nın kaldırılmasıyla körfez kendini akıntılarla temizlemeye başladı. Bu projeler, körfezde gözle görülür bir temizlenme sağladı. Dış körfezdeki deniz çayırları, deniz tavşanları gibi canlılar orta ve iç körfeze doğru ilerlemeye başladı. 2020’lerin başlarına kadar temizlenme ve çeşitlilik artarak sürdü” ifadesini kullandı.

ARTAN NÜFUS VE KİRLİLİK

Artan nüfus ile birlikte arıtma tesislerinin kapasitelerinin yeterince artırılamadığını belirten Dr. Yurga, “Gemilerin ballast tankları ile gelen hem omurgalı hem omurgasız deniz canlıları, hem de bazı dinoflagellat türleri körfeze yayıldı. Yüksek besleyici tuzlar nedeniyle bu türler çoğalmaya başladı. Özellikle 2023-2024 arası, deniz suyundaki oksijen seviyelerini düşürerek toplu balık ölümlerine yol açtı. Kirliliği azaltmak yerine dinoflagellatların baskılanması, ekosistemi bozmaya devam ediyor” dedi.

DENİZ MARULLARININ TOPLANMASI YANLIŞ

Dr. Yurga, kokunun kaynağının Gediz Deresi’nin eski kolları ile diğer derelerden gelen kirlenme olduğunu ifade ederek, “Bu derelere atık boşaltan sanayi tesislerinin biyolojik filtre takması ve bunların denetlenmesi gerekiyor. Ayrıca dinoflagellatların baskılanması için ölçü alıcı değil, zararlı işlemler uygulanıyor. Deniz marullarını toplamak da hatalı bir yaklaşımdır. Bu bitkiler Körfez’in oksijen seviyesini artırır ve toplamak yerine korunmalıdır. Körfezin kokmaması için yapılacak en önemli şey, kirliliği durdurmaktır” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN İKİNCİ ŞANS

Sonuç olarak, kokunun ve toplu balık ölümlerinin sebebini, yükselen deniz suyu sıcaklıklarına indirmek kolay bir çıkış değil. Dr. Yurga, aşırı balık avcılığının sürdüğü İzmir Körfezi’nde ekosistemin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Körfez, ekosistem dengesini korumak için doğru adımlara gereksinim duyuyor. Temiz bir körfez bırakmak istiyorsak uzun vadeli çözümler üzerinde durmalıyız” diye belirtti.