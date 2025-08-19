İzmir Körfezi’nde Kötü Koku Yeniden Başladı

KÖRFEZDEKİ KİRLİLİK YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

İzmir’de geçen yıl yaşanan körfez kirliliğine bağlı olarak hissedilen kötü koku, hava sıcaklıklarının artmasıyla tekrar ortaya çıktı. İzmir Körfezi’nde bir yıl önce toplu balık ölümleri sonucunda hissedilen pis koku, bu yaz da tekrar duyulmaya başladı. Bu yıl körfezde toplu balık ölümleri gözlemlenmezken, kötü koku sıcak havalarla birlikte yeniden insanların rahatsız olmasına yol açtı.

PİS KOKUYA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Sahilde yürüyüş yapan ve burada vakit geçirmek isteyenler, kötü kokudan rahatsızlık duyduklarını belirtiyor. Kentte yaşayan Murat Özdemir, “Son günlerde kötü koku yine başladı. İnsanlar sahil kenarına gelmek istemiyor. Hava sıcak, normalde serinlemek ya da vakit geçirmek için sahil kenarları uygun olmasına rağmen koku nedeniyle pek durulmuyor. Bu koku zamanla insanı hasta bile eder” diye ifade etti.

Başka bir vatandaş olan Emrah Eser ise “Bu sene birkaç kez geldik. Daha önce geldiğimizde böyle bir koku yoktu ama yeniden başlamış. Kötü koku yoğun bir şekilde duyuluyor. Daha temiz bir çevrede yaşamayı hak ediyoruz. Gerekli adımların atılmasını isteriz. Buraya stres atmaya geliyoruz. Deniz de kirli. Bu nedenlerden dolayı sahil kenarında rahat rahat yürüyemiyoruz. Bu şekilde devam ederse sahile gelmenin de bu kokuyu çekmenin de bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.