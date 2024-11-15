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İzmir Körfezi’nde Yeni Çevre Sorunları

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DENİZ YOSUNLARI YENİ ÇEVRE SORUNLARI YARATIYOR

Kötü koku ve balık ölümleriyle dikkat çeken İzmir Körfezi’nde, Karşıyaka ve Balçova’nın sahil bandında oluşan deniz yosunu tabakalarının yeni çevre sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki ekosistemi etkileyerek su kalitesinin düşmesine sebep olabilir.

ÇEVRESEL ETKİLERİ ARTAN YOSUNLAR

Deniz yosunlarının artışı, suya dahil olan besin maddelerinin aşırı çoğalmasının bir sonucu olarak görülüyor. Bu durum, oksijen seviyelerini düşürerek su altındaki yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, bu yosun tabakalarının çözülmesi ve deniz alglerinin dengelenmesi için acil eylem gerektiğini vurguluyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çevre bilimcileri, İzmir Körfezi’nin tekrar sağlığına kavuşması için durumu kontrol altında tutmanın önemine dikkat çekiyor. “Bu, bölgenin ekosistemini korumak için gereken bir konu” diyorlar. Gelecek süreçte alınacak önlemler, deniz yüzerken insanların sağlığını da koruyacaktır.

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