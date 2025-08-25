İzmir Körfezi’ndeki Kötü Koku Korkutuyor

DENİZ KİRLİLİĞİ VE KÖTÜ KOKU PROBLEMİ

İzmir Körfezi’nde kötü koku ve balık ölümleri yeniden görülüyor. Deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle ortaya çıkan planktonlar, çevreye dayanılması güç kötü koku yayıyor. Özellikle Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmaya çalışan insanlar, bu kokudan dolayı nefes almakta zorlandıklarını belirtiyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER

Tatil ya da gezmek için İzmir’e gelen ziyaretçiler, yaşadıkları durum karşısında şok olduklarını ifade ediyor. Bazı vatandaşlar, “İzmir’de karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğrattı. Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

KİRLİLİK SORUNUNUN NEDENLERİ

Yıllardır tartışılan körfez kokusunun başlıca nedenleri arasında arıtma tesislerinin yetersizliği, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar bulunuyor. Uzmanlar, özellikle sıcak hava dalgaları ve rüzgarsız günlerde körfezdeki kirliliğin daha belirgin hale geldiğini ifade ediyor.

İNSANLARDAN ÇÖZÜM TALEPLERİ

Vatandaşlar, kötü kokunun İzmir’in kanayan yarası haline geldiğini ve soruna kesin çözüm bulunmasını talep ediyor. Manisa’nın Salihli ilçesinden gelen Hasan Akdemir, “Geldiğimde İzmir güzeldi ama buraya geldiğimizde gerçekten de kötü kokuyor. Bu koku yüzünden balıktan tiksindim. İnsan burada durmak istemiyor” diyor.

GELECEK PLANLARI İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Akdemir ayrıca, “Bir daha gelmek ister miyim?’ diye sorarsanız, bu koku nedeniyle gelmeyebilirim. Bu yüzden belediyenin bu konuyla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor” sözlerini ekliyor.

YURTDIŞINDAN GELENLERDEN ŞİKAYETLER

Yurt dışından İzmir’e gelen Adem Aslan, “Buraya geldiğimizde belki koku olmaz diye düşündük ama burada da oldukça ağır ve rahatsız edici bir koku var. Gerçekten çok ağır bir koku var ve İzmir’e yakışmıyor” diyor.

DENETİMLER VE CEZALARIN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Aslan, “Burada tahminimce pis sular denize bırakılıyor; bu durum hem balıkları hem çevreyi olumsuz etkiliyor. Denetimler daha sıkı olmalı ve yaptırımlar çok daha ağır olmalı” diyerek çözüm önerisinde bulunuyor.

İZMİR’İN İMAJI RİSKE GİRMİŞ DURUMDA

Kötü kokunun, İzmir gibi güzel bir şehre yakışmadığını ifade eden Aslan, “Burada beklememizin bir anlamı yok. İzmir’i tavsiye ettiğim insanlar buraya geldiğinde böyle bir koku ile karşılaşsalar, ‘Bu nasıl bir yer?’ diye düşünür” ifadelerini kullanıyor.