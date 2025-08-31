İZMİR Kültürpark, İEF’ye ve Folkart’a ev sahipliği yapıyor. Atatürk ve Refik Anadol sergileri ziyaretçi çekiyor. 15 bin kişi sergileri gezdi. Folkart, İEF’de ana sponsor oldu. Kültür ve sanata destek sürecek

İZMİR KÜLTÜRPARK’TA İKİ ÖNEMLİ SERGİ

İzmir’deki Kültürpark, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğinde düzenlenen iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. 94. İEF ile birlikte Atlas Pavyonu’nda ziyarete açılan sergide, ‘Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı – Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi ile Refik Anadol’un ‘Şifanın Algısı’ ve ‘Makine Rüyaları: Ege’ eserleri büyük ilgi görüyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “İZFAŞ’tan aldığımız verilere göre sergilerimizi ilk iki günde 15 bin kişi ziyaret etti. Bu bizim için büyük bir gurur. Tüm halkımızı hem fuara hem de sergilerimize bekliyoruz” diye ifade ediyor.

ATATÜRK SERGİSİ VE İLGİ ÇEKEN ESERLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Folkart iş birliğinde 29 Ağustos’ta ziyarete açılan sergiler, yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Atatürk’e ait fotoğraf ve kişisel eşyaların ilk kez sergilendiği ‘Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı – Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi ile dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol’un eserleri ilk kez halkla buluşuyor. Sancak, “İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 8 yıldır ana sponsorluğunu üstleniyoruz ve tekrar ana sponsor olmaktan mutluyuz” dedi.

ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

‘Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı’ sergisi, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın yazdığı mektup ve kullandığı özel eşyalarla dolu. Sergi, 1907’den 1938’e kadar olan Atatürk’ün liderlik yolculuğunu gözler önüne seren 476 eser ve 250’nin üzerinde fotoğraf barındırıyor. Serginin önemli parçaları arasında Atatürk’ün sağlık geçmişine dair objeler de bulunuyor.

REFİK ANADOL’UN SANATSAL YAKLAŞIMI

Refik Anadol’un ‘Şifanın Algısı’ eseri, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen yapay zeka veri heykeli olarak dikkat çekiyor. ‘Makine Rüyaları: Ege’ ise Ege Denizi’nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek doğayla yeniden bir bağ kurmayı amaçlıyor. Bu eserler, 29 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.