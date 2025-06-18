İzmir Lisesi Taban Puanları Belli Oldu

İZMİR’DE LGS SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı ve İzmir genelindeki Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ile Meslek liseleri için belirlenen en düşük puanlar ve başarı sıralamaları gün yüzüne çıktı. Öğrenciler, bu liselere yerleşmek için hangi puanların yeterli olacağını merak ediyor. İzmir’deki LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları ile başarı sıralamaları hakkında detaylı bilgiler sunuluyor.

EN YÜKSEK PUAN İZMİR FEN LİSESİ’NE AİT

İzmir’de en yüksek taban puana sahip olan okul, 492,0992 puanla İzmir Fen Lisesi oldu ve sıralamanın zirvesine yerleşti. İzmir’in köklü eğitim kurumları arasında yer alan Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi de yüksek puan aralıkları ve dar yüzdelik dilimleriyle dikkat çekiyor. 2025 LGS kapsamında Meslek liseleri ile İmam Hatip liselerine ait taban puanlar, genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralanıyor. Özellikle sağlık alanındaki meslek liseleri ile nitelikli proje imam hatip liseleri bu yıl da öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor.

TERCİH TAKVİMİ VE KONTENJANLAR

İzmir LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, 2025 yılı yerleştirme takvimine göre, tercihler 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Bu bilgiler, öğrenciler için önemli bir tercih rehberi niteliği taşıyor.