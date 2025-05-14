İzmir Merkezli 30 Şüpheli Yakalandı

İZMİR MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İzmir’de ‘ev kadınları için ek iş’ vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 19 mağdurun şikayeti üzerine araştırma başlattı. Şüphelilerin sosyal medya platformlarında ev kadınlarına yönelik ‘ek iş’, ‘evde sabun paketleme’, ‘çorap paketleme’ gibi ilanlar verdikleri, bu ilanlarda iletişim numaralarını paylaşarak mağdurlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

KOORDİNELİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir merkezli Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya’da 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 30 kişi gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait banka hesap hareketlerini inceleyerek çok sayıda kişinin benzer dolandırıcılık yöntemleriyle mağdur edildiğini ortaya çıkardı.

PARA TALEBİ VE SAHTE BELGELER

Şüphelilerin kendilerine ulaşan kişilerden ‘sigorta ücreti’, ‘ön ödeme’, ‘kaparo’, ‘vergi’, ‘sipariş’ ve ‘kargo’ bedeli adı altında IBAN bilgileri aracılığıyla para talep ettikleri tespit edildi. İlk aşamada düşük ücret talep eden şüpheliler, vatandaşlardan WhatsApp üzerinden yeniden ödeme isteyerek inandırıcılığı arttırmak amacıyla üzerinde Adalet Bakanlığı ve Hazine ile Maliye Bakanlığı logoları bulunan sahte belgeler, vergi levhaları ve şirket isimleri paylaştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.